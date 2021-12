Loris Reggiani | La 250 iniziò come un ripiego | poi divenne casa mia - News

Advertising

zazoomblog : Loris Reggiani e la 250: Il 1992 fu un dominio tricolore - News - #Loris #Reggiani #dominio #tricolore -

Ultime Notizie dalla rete : Loris Reggiani

Motosprint.it

possibile amare alla follia una moto senza aver più voglia di risalirci, e si può essere felici anche senza aver conquistato alcun Mondiale.non ha conti da regolare con il passato, nonostante una parabola sportiva forse inferiore alle sue capacità . E con le sue 11 stagioni, il forlivese vice campione nel 1992, nonché ...Dopo il cambio campo è Tonini a riportare ia distanza di sicurezza; questi ultimi trovano ... Ciacci Allenatore: AlessandroBonesso ANCONA MATELICA Gasparoni; Paolucci (dall'83' ..."Vi approdai dopo un grave incidente in 500: doveva essere un ripiego, e invece diventò la mia categoria. Il rivale più forte è stato Harada: come Cadalora, il giapponese sembrava nato per quelle moto ...di Daniele Petrone"L’economia reggiana, con un +8% in termini di valore aggiunto a fine anno, dovrebbe collocarsi tre punti al di sopra della media dell’area Euro e due più in alto degli Usa nonché de ...