Lorena Loiacono Docenti e forze dell' ordine | per loro | da oggi | il vaccino anti - Covid

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lorena Loiacono

Leggo.it

Docenti e forze dell'ordine: per loro, da oggi, il vaccino anti - Covid diventa obbligatorio. Chi non ce l'ha, resta fuori e senza stipendio. Parte la linea dura sui no vax, dunque, ...Il genio italiano protagonista all'Expo 2020 di Dubai. Domani a conquistare la scena dell'Expo ci sarà l'Italian Creativity Day per promuovere il meglio del made in Italy, dall'arte ...Lorena LoiaconoDocenti e forze dell'ordine: per loro, da oggi, il vaccino anti-Covid diventa obbligatorio. Chi non ce l'ha, resta fuori e senza stipendio. Parte la linea dura sui no vax, ...Il Natale e l’entrata in vigore del Super Green pass. Lunedì 6 dicembre entrerà in vigore il Super Green pass e, in vista delle feste, cambiano le norme su spostamenti e ...