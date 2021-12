Locatelli: "Vaccinate i vostri bambini". Il vademecum dell'Iss, si parte domani (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “ll vaccino serve a proteggere i nostri bambini dal rischio di sviluppare la malattia grave che, seppur raramente, impatta anche in età pediatrica”. Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Cts, sottolinea ancora una volta che i anche i bambini possono presentare il virus in forma grave. Locatelli ribadisce dunque l’importanza di iniziare subito a ritmo spedito la campagna di vaccinazione in età pediatrica. “Ci sono delle stime dell’Ecdc che valutano che ogni 10mila casi sintomatici ci sono 65 ospedalizzazioni, 6 ricoveri in terapia intensive e, tristemente, un caso di decesso ogni 10mila casi sintomatici” spiega il professore durante la conferenza stampa sull’avvio della campagna vaccinale anti-Covid in età pediatrica, che ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) “ll vaccino serve a proteggere i nostridal rischio di sviluppare la malattia grave che, seppur raramente, impatta anche in età pediatrica”. Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Cts, sottolinea ancora una volta che i anche ipossono presentare il virus in forma grave.ribadisce dunque l’importanza di iniziare subito a ritmo spedito la campagna di vaccinazione in età pediatrica. “Ci sonoe stime’Ecdc che valutano che ogni 10mila casi sintomatici ci sono 65 ospedalizzazioni, 6 ricoveri in terapia intensive e, tristemente, un caso di decesso ogni 10mila casi sintomatici” spiega il professore durante la conferenza stampa sull’avvioa campagna vaccinale anti-Covid in età pediatrica, che ...

