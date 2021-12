Lo stato di emergenza senza emergenza. Ma per il Tg3 siamo in guerra (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Con grande enfasi il tg di Rai3, denominata in passato TeleKabul, ha dato la scontatissima notizia della proroga di un infinito stato di emergenza senza emergenza, almeno a leggere i numeri più che rassicuranti degli attuali ricoverati con il Covid-19. Col tono di chi stesse leggendo un bollettino di guerra, così ha introdotto l’argomento la giornalista di turno: “Di fronte a numeri sempre più alti e dunque sempre più preoccupanti – 20.000 nuovi positivi, 120 morti, un tasso di positività 2,7% -, il governo prolunga fino al 31 marzo lo stato di emergenza, che era in scadenza a fine anno. Ciò per mantenere operativa la macchina per il contrasto alla ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Con grande enfasi il tg di Rai3, denominata in passato TeleKabul, ha dato la scontatissima notizia della proroga di un infinitodi, almeno a leggere i numeri più che rassicuranti degli attuali ricoverati con il Covid-19. Col tono di chi stesse leggendo un bollettino di, così ha introdotto l’argomento la giornalista di turno: “Di fronte a numeri sempre più alti e dunque sempre più preoccupanti – 20.000 nuovi positivi, 120 morti, un tasso di positività 2,7% -, il governo prolunga fino al 31 marzo lodi, che era in scadenza a fine anno. Ciò per mantenere operativa la macchina per il contrasto alla ...

Advertising

ladyonorato : Fare carta straccia della Costituzione: il primo punto dell’agenda del governo #Draghi, sempre realizzato con succe… - ladyonorato : Signori, la dittatura #Draghi è servita. Sulla Costituzione potete pulirvi le scarpe. - Agenzia_Ansa : FLASH I Il Cdm approva il decreto per la proroga dello stato di emergenza per il Covid fino al 31 marzo 2022 #ANSA - IMusuraca : @Corriere Quindi visto che i nostri dati sono i migliori in Europa andiamo avanti con l'emergenza mentre altri che… - fuskiko : RT @LVDA_Acid: Secondo Belpietro, lo stato d'emergenza sarebbe un escamotage dei partiti per mantenere il Vile Ricattatore a P.zzo Chigi fi… -