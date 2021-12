Lo stadio del Bayern Monaco si candida ad ospitare le gare ufficiali della NFL (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Consiglio comunale di Monaco di Baviera ha dato il suo sostegno alla candidatura per ospitare le partite di stagione regolare della NFL nella casa del Bayern Monaco. Tre città tedesche sono in lizza per diventare partner della lega. Monaco, Francoforte e Dusseldorf sono nella rosa dei candidati della NFL per ospitare una partita della stagione regolare dal 2022 al 25 L’Allianz Arena di Monaco ha una capacità di 75.000 persone. La NFL è ansiosa di espandersi in Germania perché il paese ha uno dei più grandi ascolti televisivi al di fuori degli Stati Uniti. Leggi su footdata (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Consiglio comunale didi Baviera ha dato il suo sostegno allatura perle partite di stagione regolareNFL nella casa del. Tre città tedesche sono in lizza per diventare partnerlega., Francoforte e Dusseldorf sono nella rosa deitiNFL peruna partitastagione regolare dal 2022 al 25 L’Allianz Arena diha una capacità di 75.000 persone. La NFL è ansiosa di espandersi in Germania perché il paese ha uno dei più grandi ascolti televisivi al di fuori degli Stati Uniti.

