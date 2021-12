Lo showroom Alberto Sposo lancia una promozione di Natale offrendo sconti fino al 70%

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’eleganza e la qualità degli abiti, l’accurata selezione dei marchi e dei modelli, e l’esperienza dei consulenti di stile fanno diun punto di riferimento in tutta la Lombardia per i futuri sposi e per tutti coloro che desiderano acquistare un abito da cerimonia. In occasione delle festività natalizie, l’atelierun’imperdibiledie offre ai primi 100 clienti che richiedono un appuntamento entro il 10 gennaio 2022, l’accesso esclusivo aal 70% sull’acquisto di abiti da2022 da cerimonia per testimoni e padri degli sposi, abiti per gli invitati, ma anche abiti business ed eleganti. Quali abiti trovi nello...