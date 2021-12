(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nel giorno in cui è riunita ala Commissione intergovernativa italo-francese sulla-Lione il sindaco Stefano Loil ritorno della Cittàsulla Tav. “La città die la città metropolitana ci sono, sostengono laLione e accompagneranno tutto il processo di progettazione e costruzione della tratta nazionale” ha dichiarato Lo. “Ci sono da discutere molti elementi di carattere tecnico, tra cui la questione che riguarda le opere di accompagnamento della tratta nazionale e le opere compensative sul territorio interessato dalla tratta internazionale” ha affermato Loaggiungendo come “Oggi tornare a parlare di una infrastruttura di collegamento ferroviario tra ...

Lo Russo ufficializza il rientro di Torino nell'Osservatorio Tav

