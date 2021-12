ll fideismo da coprifuoco e la pièce che Yasmina Reza non può non scrivere

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Non capisco perché tutti i medici che affollano i collegamenti televisivi si concentrino sulla minore o maggiore contagiosità delle varianti, e nessuno sull’unica incognita davvero importante, sul mistero così misterioso che le misure di contenimento dei governi divergono: questo virus fa gli straordinari notturni o no? In Italia pareva di sì: quando siamo stati in clausura non si poteva stare in giro dopo le dieci di sera; ricordo, in primavera, uno spettacolo teatrale alle sette con cena alle otto e mezza, per essere a casa entro unben più stretto di quello che avevo negli anni di scuola. Anche se poi c’erano tutte le attenuanti, se eri in giro ma con la ricevuta del ristorante in tasca non ti multavano, ma io comunque sono una personcina prudente e mi fido dei governi: evidentemente il contagio dopo le dieci era più contagioso, sapevano quel che ...