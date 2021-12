Livorno, 59enne no vax rifiuta cure e muore di Covid in ospedale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ha detto di no fino all’ultimo, rifiutando tutte le cure che le erano state proposte. E’morta così una 59enne di Livorno, ricoverata da 20 giorni nel reparto di malattie infettive Covid degli Ospedali Riuniti. Si chiamava Letizia Perna, era residente a Rosignano Marittimo, ed era nota per la sua attività di agente immobiliare a Cecina. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ha detto di no fino all’ultimo,ndo tutte leche le erano state proposte. E’morta così unadi, ricoverata da 20 giorni nel reparto di malattie infettivedegli Ospedali Riuniti. Si chiamava Letizia Perna, era residente a Rosignano Marittimo, ed era nota per la sua attività di agente immobiliare a Cecina.

