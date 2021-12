LIVE – Virtus Bologna-Promitheas Patras, Eurocup 2021/2022 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La DIRETTA testuale di Virtus Segafredo Bologna-Promitheas Patras, valida per la sesta giornata del gruppo B di Eurocup 2021/2022 di basket. Reduce da due vittorie consecutive in campo europeo, la formazione di coach Scariolo prima in classifica vuole continuare su questa strada anche contro i greci ultimi in classifica. La palla a due è fissata per le ore 20:30 di mercoledì 15 dicembre, con Sportface che vi fornirà un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA Eurocup 2021/2022: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE IL REGOLAMENTO DELLA Eurocup 2021 AGGIORNA LA DIRETTA Virtus ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Latestuale diSegafredo, valida per la sesta giornata del gruppo B didi. Reduce da due vittorie consecutive in campo europeo, la formazione di coach Scariolo prima in classifica vuole continuare su questa strada anche contro i greci ultimi in classifica. La palla a due è fissata per le ore 20:30 di mercoledì 15 dicembre, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE IL REGOLAMENTO DELLAAGGIORNA LA...

