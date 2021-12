LIVE Sci alpino | Prima prova Discesa Val Gardena in DIRETTA | comanda Hintermann | tra poco Innerhofer e Paris

Advertising

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTAdella prima prova in vista della discesa della Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo dialpino maschile 2021 - 2022. Sulla Saslong, quindi, gli atleti scenderanno in pista per prendere ...Non è prevista copertura televisiva, ma OA Sport offrirà agli appassionati la DIRETTAtestuale dell'evento commentando in tempo reale le discese di tutti gli atleti.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I precedenti di Dominik Paris sulla Saslong - La classifica di Coppa del Mondo 2021-2022 - Gli azzurri convocati per le prove veloci - Programma orari e tv de ...