LIVE Sci alpino, Prima prova Discesa Val Gardena in DIRETTA: Cochran-Siegle davanti, risultati e classifica (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA Prima prova 13.35 Si è conclusa ufficialmente la Prima prova della Discesa della Val Gardena. Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi a domani per la seconda. Grazie e buon proseguimento di giornata. 13.34 classifica FINALE Prima prova Discesa VAL Gardena 1 Ryan Cochran-Siegle Usa 2:03.67 2 Felix Monsen Sve +0.90 3 Johan Clarey Fra +0.91 (con salto di porta) 4 Bostjan Kline Slo +1.03 5 Aleksander Aamodt Kilde Nor +1.18 6 Travis Ganong Usa +1.42 7 Josef Ferstl Ger +1.45 8 Niels Hintermann Svi +1.47 (con salto di porta) 9 Beat Feuz Svi +1.5410 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA13.35 Si è conclusa ufficialmente ladelladella Val. Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi a domani per la seconda. Grazie e buon proseguimento di giornata. 13.34FINALEVAL1 RyanUsa 2:03.67 2 Felix Monsen Sve +0.90 3 Johan Clarey Fra +0.91 (con salto di porta) 4 Bostjan Kline Slo +1.03 5 Aleksander Aamodt Kilde Nor +1.18 6 Travis Ganong Usa +1.42 7 Josef Ferstl Ger +1.45 8 Niels Hintermann Svi +1.47 (con salto di porta) 9 Beat Feuz Svi +1.5410 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Prima prova Discesa Val Gardena in DIRETTA: comanda Cochran-Siegle Innerhofer 7° Paris 8° senza for… - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, Prima prova Discesa Val Gardena in DIRETTA: Dominik #Paris studia le linee sulla Saslong - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prima prova Discesa Val Gardena in DIRETTA: si parte alle 11.45 - #alpino #Prima #prova #Discesa - MirkovicRN : RT @Eurosport_IT: Federica Brignone a 'Poligono 360'! ?? LIVE alle 20 sulla nostra pagina Facebook c'è la campionessa dello sci alpino ins… - gianmilan76 : RT @Eurosport_IT: Federica Brignone a 'Poligono 360'! ?? LIVE alle 20 sulla nostra pagina Facebook c'è la campionessa dello sci alpino ins… -