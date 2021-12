LIVE Maribor-Civitanova 6-14 | Champions League volley in DIRETTA | Lucarelli e Simon sugli scudi! Dominio Lube in avvio!

Leggi su oasport

7-14 Terzo punto per Pavlovic. Altro time-out per: partenza shock. 6-14 Ancora!! Spazza via il muro!! 6-13!! Diagonale stretta da urlo!! 6-12. Gyant forza dalla seconda linea, ma non trova il campo. 5-12 Errore al servizio di Pavlovic. 5-11. De Cecco si fa ingolosire dalla schiacciata, ma Pavlovic lo mura. 4-11. In extra rotazione tiene la palla dentro Anzani! 4-10. Pipe di Donik che beffa la parte scoperta del muro. 3-10 Primo tempo di Anzani sulla finta di De Cecco! Anche lui si iscrive al tabellino. 3-9. Altro contrattacco concretizzato da Yant! 3-8. Stavolta non sbaglia Yant!! 3-7. Esce di un soffio la pipe di De Cecco.che chiede un time-out per arginare unsemplicemente ...