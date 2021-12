LIVE Maribor-Civitanova 18-25 3-5 | Champions League volley in DIRETTA | primo set dominato dai ragazzi di Blengini!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-8 SIMON!! ENNESIMO MURO!! 5-7 Gabi Garcia!! Ma che difesa di! Lucarelli ha alzato la palla da terra! 5-6 Grande attacco in extrarotazione di Ikhbayri. 4-6 Erroraccio in battuta dell’ungherese. 4-5 Gergye piazza la schiacciata sulla riga! 3-5 Terzo punto di fila per Yant Herrera e time-out chiamato da Blengini. 3-4. Yant! Super diagonale! 3-3. Tocca la rete Pavlovic che ha sprecato un attacco invitante. 3-2. Murato Gabi Garcia da Gergye. 2-2. Ikhbayri trova una grande opposizione. 1-2. Ancora Yant! Sorpasso Lube! 1-1 Yant!! Non sbaglia un colpo! 1-0. Muro di Roland Gergye. 19.26 Unset solido in tutte le fasi per la Lube che non ha fatto una piega né al servizio, né in ricezione. Decisamente più difettosa la fase difensiva degli sloveni a causa della pressione ...