LIVE Curling Italia-Repubblica Ceca 3-2, Preolimpico 2021 in DIRETTA: i cechi accorciano le distanze nel quinto end (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.18: Gioca bene la Repubblica Ceca il quinto end e riesce a portare a casa 2 punti. Italia-Repubblica Ceca 3-2 dopo cinque end 15.02: L’Italia vince la battaglia del quarto end e ruba la mano ai cechi! Italia-Repubblica Ceca 3-0 dopo quattro end. Mano che resta ai cechi 14.43: Mano annullata dalla Repubblica Ceca che dunque passa al quarto end ancora con la mano a disposizione 14.32: Doppio punto per l’Italia. Molto bene gli azzurri che passano a condurre 2-0 e ora devono difendersi 14.14: Nulla di fatto nel primo end. L’Italia tiene la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.18: Gioca bene lailend e riesce a portare a casa 2 punti.3-2 dopo cinque end 15.02: L’vince la battaglia del quarto end e ruba la mano ai3-0 dopo quattro end. Mano che resta ai14.43: Mano annullata dallache dunque passa al quarto end ancora con la mano a disposizione 14.32: Doppio punto per l’. Molto bene gli azzurri che passano a condurre 2-0 e ora devono difendersi 14.14: Nulla di fatto nel primo end. L’tiene la ...

