LIVE Curling Italia-Repubblica Ceca 0-0, Preolimpico 2021 in DIRETTA: gli azzurri vogliono il riscatto (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.56: Per l’Italia finora vittorie 7-3 con la Corea del Sud, 9-5 con la Finlandia e 6-5 con la Danimarca, 7-6 con l’Olanda e sconfitta 4-5 con la Norvegia 13.53: Questa la graduatoria fino a questo momento: 1 Norway 6 0 2 Italy 4 1 3 Czech Republic 4 2 4 Denmark 3 3 5 Japan 2 3 5 Netherlands 2 3 7 Finland 1 4 7 Germany 1 4 7 Korea 1 4 13.50: La giornata di oggi è molto importante perchè gli azzurri affrontano la squadra che li affianca al secondo posto in classifica, la Repubblica Ceca, rivelazione agli Europei e capace di ottenere anche qui quattro successi con due sole sconfitte 13.47: L’Italia maschile è chiamata al pronto riscatto dopo la prima sconfitta subita ieri all’extra end contro la Norvegia 13.45: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.56: Per l’finora vittorie 7-3 con la Corea del Sud, 9-5 con la Finlandia e 6-5 con la Danimarca, 7-6 con l’Olanda e sconfitta 4-5 con la Norvegia 13.53: Questa la graduatoria fino a questo momento: 1 Norway 6 0 2 Italy 4 1 3 Czech Republic 4 2 4 Denmark 3 3 5 Japan 2 3 5 Netherlands 2 3 7 Finland 1 4 7 Germany 1 4 7 Korea 1 4 13.50: La giornata di oggi è molto importante perchè gliaffrontano la squadra che li affianca al secondo posto in classifica, la, rivelazione agli Europei e capace di ottenere anche qui quattro successi con due sole sconfitte 13.47: L’maschile è chiamata al prontodopo la prima sconfitta subita ieri all’extra end contro la Norvegia 13.45: ...

