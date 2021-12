LIVE Curling Italia-Germania, Preolimpico 2021 in DIRETTA: le tedesche conquistano il martello (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.00 La Germania conquista il martello e avrà dunque il vantaggio dell’ultima stone nell’ultimo end. 18.57 Questi gli schieramenti, Italia: Constantini (Skip), Lo Deserto (V), Romei, Zardini Lacedelli, Dami (Alt); Germania: Daniela Jentsch (Skip), Abbes, Hoehne (V), Analena Jentsch, Fomm (Alt). 18.55 Fino a questo punto dell’Olympic Qualification Event l’Italia ha ceduto a Giappone (6-11), Lettonia (4-8) e Corea del Sud (1-7), superando invece Estonia (6-2), Repubblica Ceca (13-6) e Turchia (12-4). 18.50 Gli altri incontri che si disputeranno a Leeuwarden (Paesi Bassi) in contemporanea con Italia-Germania saranno Lettonia-Scozia, Repubblica Ceca-Turchia e Giappone-Estonia. 18.45 Ricordiamo che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.00 Laconquista ile avrà dunque il vantaggio dell’ultima stone nell’ultimo end. 18.57 Questi gli schieramenti,: Constantini (Skip), Lo Deserto (V), Romei, Zardini Lacedelli, Dami (Alt);: Daniela Jentsch (Skip), Abbes, Hoehne (V), Analena Jentsch, Fomm (Alt). 18.55 Fino a questo punto dell’Olympic Qualification Event l’ha ceduto a Giappone (6-11), Lettonia (4-8) e Corea del Sud (1-7), superando invece Estonia (6-2), Repubblica Ceca (13-6) e Turchia (12-4). 18.50 Gli altri incontri che si disputeranno a Leeuwarden (Paesi Bassi) in contemporanea consaranno Lettonia-Scozia, Repubblica Ceca-Turchia e Giappone-Estonia. 18.45 Ricordiamo che ...

Advertising

infoitsport : LIVE Curling Italia-Turchia 12-4, Preolimpico 2021 in DIRETTA: le azzurre restano in corsa! Alle 14.00 gli uomini - zazoomblog : LIVE Curling Italia-Turchia 5-2 Preolimpico 2021 in DIRETTA: le azzurre scappano via dopo il quarto end! -… - zazoomblog : LIVE Curling Italia-Turchia 2-2 Preolimpico 2021 in DIRETTA: si ritorna in parità dopo tre end - #Curling #Italia-… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Ricomincia la rincorsa olimpica della Nazionale femminile: sfida alla Turchia alle ore 09.00! - infoitsport : LIVE Curling, Italia-Norvegia 4-5 Preolimpico 2021 in DIRETTA: prima sconfitta degli azzurri all'extra end -