LIVE Curling Italia-Germania 7-6, Preolimpico 2021 in DIRETTA: le azzurre si impongono all’extra-end e si giocheranno tutto nel match con la Scozia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.11 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto in questa lunghissima giornata e appuntamento a domani con la resa dei conti per le ragazze azzurre al Torneo Preolimpico di Leeuwarden. 22.09 Ricordiamo che per accedere ai playoff l’ultimo piazzamento disponibile è il quarto, la prima squadra classificata otterrà il pass diretto per Pechino, gli altri due posti saranno invece assegnati con due gare di spareggio, la prima tra la seconda e la terza classificata, la seconda tra la perdente dell’incontro precedentemente citato e la quarta. In caso di vittoria domani l’Italia si assicurerebbe dunque almeno altre due possibilità per volare in Cina nel 2022. 22.08 In caso di vittoria ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.11 La nostratermina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto in questa lunghissima giornata e appuntamento a domani con la resa dei conti per le ragazzeal Torneodi Leeuwarden. 22.09 Ricordiamo che per accedere ai playoff l’ultimo piazzamento disponibile è il quarto, la prima squadra classificata otterrà il pass diretto per Pechino, gli altri due posti saranno invece assegnati con due gare di spareggio, la prima tra la seconda e la terza classificata, la seconda tra la perdente dell’incontro precedentemente citato e la quarta. In caso di vittoria domani l’si assicurerebbe dunque almeno altre due possibilità per volare in Cina nel 2022. 22.08 In caso di vittoria ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Curling Italia-Germania 4-4 Preolimpico 2021 in DIRETTA: sfida in parità all’ottavo end - #Curling #Italia-Ge… - zazoomblog : LIVE Curling Italia-Germania 1-2 Preolimpico 2021 in DIRETTA: le teutoniche rubano la mano nel quarto end -… - zazoomblog : LIVE Curling Italia-Germania 1-0 Preolimpico 2021 in DIRETTA: subito una mano rubata dalle azzurre - #Curling… - infoitsport : LIVE Curling Italia-Turchia 12-4, Preolimpico 2021 in DIRETTA: le azzurre restano in corsa! Alle 14.00 gli uomini - zazoomblog : LIVE Curling Italia-Turchia 5-2 Preolimpico 2021 in DIRETTA: le azzurre scappano via dopo il quarto end! -… -