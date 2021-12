LIVE Conegliano-Fenerbahce, Mondiale per club volley in DIRETTA: subito una sfida di lusso per le venete (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Fenerbahce, match valido per la prima giornata del Mondiale per club femminile di volley 2021. E’ arrivato uno dei momenti più attesi dell’anno, dopo l’avvio della Serie A e della Champions League è arrivato anche il momento dell’inizio della massima competizione per club, l’Italia sarà presente con Conegliano. Le Pantere sono le campionesse in carica, nel 2019 le ragazze di Santerelli riuscirono in una vera e propria impresa: in semifinale riuscirono a recuperare dal 10-14 al tie-break contro il Vakifbank, prima di battere in finale l‘Eczacibasi (3-1). Conegliano, dopo la vittoria dello ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti alladi, match valido per la prima giornata delperfemminile di2021. E’ arrivato uno dei momenti più attesi dell’anno, dopo l’avvio della Serie A e della Champions League è arrivato anche il momento dell’inizio della massima competizione per, l’Italia sarà presente con. Le Pantere sono le campionesse in carica, nel 2019 le ragazze di Santerelli riuscirono in una vera e propria impresa: in semifinale riuscirono a recuperare dal 10-14 al tie-break contro il Vakifbank, prima di battere in finale l‘Eczacibasi (3-1)., dopo la vittoria dello ...

