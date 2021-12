LIVE Conegliano-Fenerbahce, Mondiale per club volley in DIRETTA: inizia il cammino delle Pantere (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:13 Conegliano ha vinto l’ultimo Mondiale, risalente ormai al 2019, in quell’occasione le ragazze di Santerelli riuscirono in un vero e proprio miracolo vincendo in semifinale con il Vakifbank, dopo essersi trovate sotto 10-14 al tie-break, per poi superare in finale l’Eczacibasi (3-1). 16:10 Ogggi, in quel di Ankara, inizia la caccia di Egonu e compagne al bis Mondiale, la squadra più vincente degli ultimi anni vuole riconfermarsi! 16:07 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Fenerbahce, match valido per la prima giornata del Mondiale per club di volley femminile 2021. Buonasera e benvenuti alla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:13ha vinto l’ultimo, risalente ormai al 2019, in quell’occasione le ragazze di Santerelli riuscirono in un vero e proprio miracolo vincendo in semifinale con il Vakifbank, dopo essersi trovate sotto 10-14 al tie-break, per poi superare in finale l’Eczacibasi (3-1). 16:10 Ogggi, in quel di Ankara,la caccia di Egonu e compagne al bis, la squadra più vincente degli ultimi anni vuole riconfermarsi! 16:07 Buonasera e benvenuti alladi, match valido per la prima giornata delperdifemminile 2021. Buonasera e benvenuti alla ...

