LIVE Conegliano-Fenerbahce 3-0, Mondiale per club volley in DIRETTA: Pantere dominanti! (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:58 Primo set dominato dalle ragazze di Santarelli che, nei due set successivi, hanno amministrato nonostante qualche errore di troppo, con questo risultato Egonu e compagne hanno messo una serie ipoteca sul passaggio in semifinale. 17:55 Partita dominata dalle Pantere, che hanno esordito come meglio non potevano in questo Mondiale, vincendo probabilmente il match più complesso del girone. 25-23 LA CHIUDE PAOLA EGONU! 24-23 Murone di Erdem su Courtney, attenzione. 24-22 Fedorovtseva annulla il secondo match-point. 24-21 Parallela di Ismailoglu. 24-20 Egonu! Poala regala 4 match-point alle Pantere! 23-20 Invasione area di Paola, che è andata sulla Luna. 23-19 Parallela stampata sulla linea di Lazareva. 23-18 Attacco di Egonu di una potenza inaudità! 22-18 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:58 Primo set dominato dalle ragazze di Santarelli che, nei due set successivi, hanno amministrato nonostante qualche errore di troppo, con questo risultato Egonu e compagne hanno messo una serie ipoteca sul passaggio in semifinale. 17:55 Partita dominata dalle, che hanno esordito come meglio non potevano in questo, vincendo probabilmente il match più complesso del girone. 25-23 LA CHIUDE PAOLA EGONU! 24-23 Murone di Erdem su Courtney, attenzione. 24-22 Fedorovtseva annulla il secondo match-point. 24-21 Parallela di Ismailoglu. 24-20 Egonu! Poala regala 4 match-point alle! 23-20 Invasione area di Paola, che è andata sulla Luna. 23-19 Parallela stampata sulla linea di Lazareva. 23-18 Attacco di Egonu di una potenza inaudità! 22-18 ...

