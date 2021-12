LIVE Conegliano-Fenerbahce 3-0, Mondiale per club volley in DIRETTA: le Pantere iniziano al meglio la propria avventura (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:02 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi auguro un buon proseguimento di serata. 18:00 Prestazione sugli scudi della solita Egonu, ma la differenza l’ha fatta il sistema muro-difesa, storico punto forte di Conegliano, sono addirittura arrivati 13 stampatone. Adesso le Pantere scenderanno in campo contro il Prai club venerdì 17. 17:58 Primo set dominato dalle ragazze di Santarelli che, nei due set successivi, hanno amministrato nonostante qualche errore di troppo, con questo risultato Egonu e compagne hanno messo una serie ipoteca sul passaggio in semifinale. 17:55 Partita dominata dalle Pantere, che hanno esordito come meglio non potevano in questo Mondiale, vincendo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:02 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi auguro un buon proseguimento di serata. 18:00 Prestazione sugli scudi della solita Egonu, ma la differenza l’ha fatta il sistema muro-difesa, storico punto forte di, sono addirittura arrivati 13 stampatone. Adesso lescenderanno in campo contro il Praivenerdì 17. 17:58 Primo set dominato dalle ragazze di Santarelli che, nei due set successivi, hanno amministrato nonostante qualche errore di troppo, con questo risultato Egonu e compagne hanno messo una serie ipoteca sul passaggio in semifinale. 17:55 Partita dominata dalle, che hanno esordito comenon potevano in questo, vincendo ...

