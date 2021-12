LIVE Conegliano-Fenerbahce 25-12, Mondiale per club volley in DIRETTA: dominio imbarazzante delle Pantere! (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10-8 Courtney non passa nonostante una buona sovrapposizione di Wolosz. 10-7 Errore in attacco di Lazareva, che disastro. 9-7 Muroneeee di Wolosz su Ismailoglu. 8-7 Mani-out di Egonu da posto due. 7-7 Errore in pipe di Plummer. 7-6 Paola sbaglia un appoggio facile, inizio di secondo set non particolarmente bello dal punto di vista del gioco. 7-5 Invasione a rete di Courtnet, peccato perchè era arrivato un muro vincente. 7-4 Disastro in ricostruzione delle turche, ne approfitta a filo rete De Kruijf. 6-4 Non passa la battuta di Fedorovtseva. 5-4 Mani-out di Lazareva, è appena il suo secondo punto. 5-3 Egonu passa sopra il muro da posto due, intensità di palla perfetta di De Gennaro. 4-3 Out il servizio di Naz. 3-3 Naz vince un contrasto a rete contro Folie. 3-2 Errore in attacco di Lazareva, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-8 Courtney non passa nonostante una buona sovrapposizione di Wolosz. 10-7 Errore in attacco di Lazareva, che disastro. 9-7 Muroneeee di Wolosz su Ismailoglu. 8-7 Mani-out di Egonu da posto due. 7-7 Errore in pipe di Plummer. 7-6 Paola sbaglia un appoggio facile, inizio di secondo set non particolarmente bello dal punto di vista del gioco. 7-5 Invasione a rete di Courtnet, peccato perchè era arrivato un muro vincente. 7-4 Disastro in ricostruzioneturche, ne approfitta a filo rete De Kruijf. 6-4 Non passa la battuta di Fedorovtseva. 5-4 Mani-out di Lazareva, è appena il suo secondo punto. 5-3 Egonu passa sopra il muro da posto due, intensità di palla perfetta di De Gennaro. 4-3 Out il servizio di Naz. 3-3 Naz vince un contrasto a rete contro Folie. 3-2 Errore in attacco di Lazareva, ...

