LIVE Conegliano-Fenerbahce 2-0, Mondiale per club volley in DIRETTA: le Pantere soffrono nel secondo set, ma allungano! (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Si riparte con una parallela paurosa di Fedorovtseva. 17:22 secondo set poco bello dal punto di vista del gioco, entrambe le squadre sono state estremamente fallose, alla fine Conegliano ha avuto la meglio grazie a delle ottime serie al servizio! 25-23 LA CHIUDE EGONU! 24-23 Fedorovtseva annulla il primo set-point. 24-22 ANDIAMO! Grande servizio di Frosini, Folie ne approfitta in attacco! 23-22 Entra Frosini per il servizio. 23-22 Pipe di Egonu! 22-22 Fast di Erdem, peccato perchè Plummer aveva avuto la palla del +2. 22-21 ACE DI COURTNEY! 21-21 Errore sanguinoso di Fedorovtseva in pipe. 20-21 Fuori la battuta di Egonu. 20-20 Courtney riporta Conegliano in parità! 19-20 ACE DI EGONU! 18-20 Si insacca l’attacco di Courtney. 17-20 Lazareva manda le sue a +3, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1 Si riparte con una parallela paurosa di Fedorovtseva. 17:22set poco bello dal punto di vista del gioco, entrambe le squadre sono state estremamente fallose, alla fineha avuto la meglio grazie a delle ottime serie al servizio! 25-23 LA CHIUDE EGONU! 24-23 Fedorovtseva annulla il primo set-point. 24-22 ANDIAMO! Grande servizio di Frosini, Folie ne approfitta in attacco! 23-22 Entra Frosini per il servizio. 23-22 Pipe di Egonu! 22-22 Fast di Erdem, peccato perchè Plummer aveva avuto la palla del +2. 22-21 ACE DI COURTNEY! 21-21 Errore sanguinoso di Fedorovtseva in pipe. 20-21 Fuori la battuta di Egonu. 20-20 Courtney riportain parità! 19-20 ACE DI EGONU! 18-20 Si insacca l’attacco di Courtney. 17-20 Lazareva manda le sue a +3, ...

