LIVE – Cluj-Napoca – Brindisi 51-43 | basket Champions League 2021 2022 RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Latestuale di U-BT– Happy Casa, sfida valida per la quinta giornata del gruppo G didi. Gli uomini di coach Vitucci, ultimi in classifica e che in generale stanno vivendo un momento molto complicato, sono attesi dalla trasferta romena in casa dei capoclassifica. La palla a due è prevista per le ore 18:00 di mercoledì 15 dicembre, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE IL REGOLAMENTO DELLA...