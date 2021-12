LIVE Cannes-Perugia, Champions League volley in DIRETTA: match importante in ottica quarti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:14 Il Cannes è invece una squadra in forte difficoltà, nel campionato francese al momento occupa l’ultima posizione con soli cinque punti a referto. 19:11 Perugia è una delle formazioni più in palla del momento, come testimonia il primo posto in Superlega e questa sera parte con tutti i favori del pronostico. 19:08 La massima competizione europea per club è ormai entrata nel vivo, la fase a gironi è sempre molto delicata, vi ricordiamo infatti che a passare ai quarti sono solo le prime quattro di ogni girone, più le tre migliori seconde. 19.05 Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Cannes, match valido per la seconda giornata della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:14 Ilè invece una squadra in forte difficoltà, nel campionato francese al momento occupa l’ultima posizione con soli cinque punti a referto. 19:11è una delle formazioni più in palla del momento, come testimonia il primo posto in Superlega e questa sera parte con tutti i favori del pronostico. 19:08 La massima competizione europea per club è ormai entrata nel vivo, la fase a gironi è sempre molto delicata, vi ricordiamo infatti che a passare aisono solo le prime quattro di ogni girone, più le tre migliori seconde. 19.05 Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti alladivalido per la seconda giornata della ...

Advertising

naparai : RT @SIRVolleyPG: ?? | GameDay. 2ª giornata CEV 2021/22: AS Cannes Dragons ?? Sir Sicoma Monini Perugia ?? Palais des Victoires ? 19.30 ?? Di… - jijiqiqi18 : RT @SIRVolleyPG: ?? | GameDay. 2ª giornata CEV 2021/22: AS Cannes Dragons ?? Sir Sicoma Monini Perugia ?? Palais des Victoires ? 19.30 ?? Di… - AmaroliSimone : RT @SIRVolleyPG: ?? | GameDay. 2ª giornata CEV 2021/22: AS Cannes Dragons ?? Sir Sicoma Monini Perugia ?? Palais des Victoires ? 19.30 ?? Di… - SIRVolleyPG : ?? | GameDay. 2ª giornata CEV 2021/22: AS Cannes Dragons ?? Sir Sicoma Monini Perugia ?? Palais des Victoires ? 19.… -