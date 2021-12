LIVE Cannes-Perugia 25-15, Champions League volley in DIRETTA: primo set a senso unico! (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-15 Ace di Dardzans con l’ausilio del nastro! 24-15 Anderson regala 9 set-point ai suoi. 23-15 Errore in attacco di Dardzans. 23-14 Pipe di Sossenheimer. 23-13 primo tempo sulla riga per Ricci. 22-13 Servizio lungo di Nelli. 21-13 Errore in attacco di Russo. Cambio di Diahonale per Perugia. 21-12 Sbaglia questa volta Plotnytskyi. 21-11 Ace di Plotnytskyi, Perugia sta facendo la differenza dai nove metri. 20-11 Ter Horst mette a segno il sesto punto della sua partita. 19-11 Passa questa volta il primo tempo di Cveticanin. 19-10 Ace di Ter Horst! 18-10 Murone di Russo su Cveticanin. 17-10 Parallela mostruosa di Plotnytskyi, altezze impressionanti per l’ucraino. 16-10 Bella palla piazzata di Sossenheimer. 16-9 Bordata in parallela di Ter ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-15 Ace di Dardzans con l’ausilio del nastro! 24-15 Anderson regala 9 set-point ai suoi. 23-15 Errore in attacco di Dardzans. 23-14 Pipe di Sossenheimer. 23-13tempo sulla riga per Ricci. 22-13 Servizio lungo di Nelli. 21-13 Errore in attacco di Russo. Cambio di Diahonale per. 21-12 Sbaglia questa volta Plotnytskyi. 21-11 Ace di Plotnytskyi,sta facendo la differenza dai nove metri. 20-11 Ter Horst mette a segno il sesto punto della sua partita. 19-11 Passa questa volta iltempo di Cveticanin. 19-10 Ace di Ter Horst! 18-10 Murone di Russo su Cveticanin. 17-10 Parallela mostruosa di Plotnytskyi, altezze impressionanti per l’ucraino. 16-10 Bella palla piazzata di Sossenheimer. 16-9 Bordata in parallela di Ter ...

