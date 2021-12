LIVE Cannes-Perugia 0-0, Champions League volley in DIRETTA: si inizia in Francia! (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Primo tempo di Ricci. 3-1 Scappa la pipe di Anderson, ha toccato palla solo lui in questo inizio di set. 3-0 Ancora un servizio vincente per l’attaccante statunitense. 2-0 Ace di Anderson, Perugia parte forte. 1-0 Si parte con un pallonetto spinto di Ter Horst. 19:28 Il Cannes risponde con: Tschupp, Sossenheimer, Koncilja, Nrlli, Cveticanin, Klymar. 19:25 Questa la formazione di Perugia: Ricci, Russo, Giannelli, Anderson, Ter Horst, Plotnytskyi e Piccinelli. 19:22 Nikola Grbic potrebbe dare spazio a molte riserve, Rychlicki è fermo ai box causa covid, mentre Ter Horst, che sulla carta l’avrebbe dovuto sostituire, ha avuto un piccolo problema fisico durante il riscaldamento. 19:20 Il Cannes, nelle ultime sei partite, ha vinto appena un set, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-1 Primo tempo di Ricci. 3-1 Scappa la pipe di Anderson, ha toccato palla solo lui in questo inizio di set. 3-0 Ancora un servizio vincente per l’attaccante statunitense. 2-0 Ace di Anderson,parte forte. 1-0 Si parte con un pallonetto spinto di Ter Horst. 19:28 Ilrisponde con: Tschupp, Sossenheimer, Koncilja, Nrlli, Cveticanin, Klymar. 19:25 Questa la formazione di: Ricci, Russo, Giannelli, Anderson, Ter Horst, Plotnytskyi e Piccinelli. 19:22 Nikola Grbic potrebbe dare spazio a molte riserve, Rychlicki è fermo ai box causa covid, mentre Ter Horst, che sulla carta l’avrebbe dovuto sostituire, ha avuto un piccolo problema fisico durante il riscaldamento. 19:20 Il, nelle ultime sei partite, ha vinto appena un set, ...

