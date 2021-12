Lite feroce tra Alex Belli e Delia Duran in treno: “Lei gli avrebbe lanciato la fede” – FOTO (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Alex Belli e Delia Duran dopo la puntata del Grande Fratello Vip hanno raggiunto Milano insieme in treno. Ben prima degli avvistamenti in stazione, la coppia avrebbe litigato ferocemente come riportano in esclusiva i colleghi di Novella 2000. Lite feroce tra Alex Belli e Delia Duran in treno: ecco i retroscena e le FOTO Una... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 15 dicembre 2021)dopo la puntata del Grande Fratello Vip hanno raggiunto Milano insieme in. Ben prima degli avvistamenti in stazione, la coppialitigatomente come riportano in esclusiva i colleghi di Novella 2000.train: ecco i retroscena e leUna... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Lite feroce tra Alex Belli e Delia Duran in treno: “Lei gli avrebbe lanciato la fede” – FOTO - QdSit : Ancora una feroce lite per uno 'sguardo di troppo'. Questa volta ad arrivare alle mani sono tre ragazzine minorenni… - infoitcultura : 'Sfigato di me***'. GF Vip, lite feroce tra Nicola Pisu, Signorini e un autore durante la pubblicità. L'ex vip lasc… -