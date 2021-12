L’Italia sta pagando a caro prezzo la politica demenziale del M5S sul metano offshore (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Quando Di Maio apparirà davanti al tribunale della Storia potrà solo appellarsi alla clemenza della corte. E, assieme a lui, anche Giuseppe Conte e Michele Emiliano. Dopo che il governo Conte 1, col Decreto Sviluppo del gennaio di tre anni fa, ha bloccato un’ottantina di piattaforme di ricerca nelle acque territoriali italiane, la Croazia, il Montenegro e la Grecia hanno continuato le prospezioni sugli stessi giacimenti metaniferi, a poche miglia dalle nostre trivelle bloccate. Dunque, a breve, queste tre nazioni pomperanno metano sottraendolo ai nostri consumi. Naturalmente, questa ennesima follia di Di Maio e del Movimento 5 stelle ha una motivazione ideologica, che però deriva da un dato di fatto semplicissimo: non sanno contare. Di più, non hanno nessun rapporto con la realtà delle cose. Realtà che è semplicissima: oggi le energie rinnovabili coprono solo il 16,5% ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Quando Di Maio apparirà davanti al tribunale della Storia potrà solo appellarsi alla clemenza della corte. E, assieme a lui, anche Giuseppe Conte e Michele Emiliano. Dopo che il governo Conte 1, col Decreto Sviluppo del gennaio di tre anni fa, ha bloccato un’ottantina di piattaforme di ricerca nelle acque territoriali italiane, la Croazia, il Montenegro e la Grecia hanno continuato le prospezioni sugli stessi giacimenti metaniferi, a poche miglia dalle nostre trivelle bloccate. Dunque, a breve, queste tre nazioni pomperannosottraendolo ai nostri consumi. Naturalmente, questa ennesima follia di Di Maio e del Movimento 5 stelle ha una motivazione ideologica, che però deriva da un dato di fatto semplicissimo: non sanno contare. Di più, non hanno nessun rapporto con la realtà delle cose. Realtà che è semplicissima: oggi le energie rinnovabili coprono solo il 16,5% ...

