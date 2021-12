L’Italia limita i viaggi, Bruxelles chiede spiegazioni (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma chiude la porta di casa e Bruxelles bussa. A margine del CdM di ieri, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che rafforza i controlli e le restrizioni alle frontiere, anche da chi proviene da Paesi europei. Bruxelles seccata chiede spiegazioni Immediata la reazione di Bruxelles che chiede spiegazioni sull’introduzione di “condizioni aggiuntive” e precisa che l’imposizione di norme più severe “deve essere giustificata sulla base della situazione reale”. “Queste decisioni individuali degli Stati minano la fiducia delle persone sul fatto che le condizioni siano uguali ovunque in UE”, ha precisato la vicepresidente della Commissione europea Vera Jourova. Ecco le nuove regole Le nuove regole, valide dal 16 dicembre sino al 31 gennaio ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma chiude la porta di casa ebussa. A margine del CdM di ieri, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che rafforza i controlli e le restrizioni alle frontiere, anche da chi proviene da Paesi europei.seccataImmediata la reazione dichesull’introduzione di “condizioni aggiuntive” e precisa che l’imposizione di norme più severe “deve essere giustificata sulla base della situazione reale”. “Queste decisioni individuali degli Stati minano la fiducia delle persone sul fatto che le condizioni siano uguali ovunque in UE”, ha precisato la vicepresidente della Commissione europea Vera Jourova. Ecco le nuove regole Le nuove regole, valide dal 16 dicembre sino al 31 gennaio ...

