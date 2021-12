L' Italia blinda le frontiere per Natale Dubbi dall' Ue | Coordiniamoci

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Una scelta ispirata al principio di massima precauzione, per non dover assumere in futuro decisioni ancora più drastiche. E' questo che ha spinto l'a rafforzare i controlli sanitari sui propri confini in vista delle festività natalizie. E che ha innescato reazioni critiche da parte delle istituzioni europee, che accusano Roma di una fuga in avanti non concordata con gli altri paesi. Ma ricapitoliamo il tutto. Ieri il governo ha deciso in Consiglio dei ministri la proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo, come da anticipazioni dei giorni scorsi. Ma soprattutto ha optato anche per una proroga congiunturale del super green pass non più fino al 15 gennaio ma fino alla scadenza dello stato emergenziale, per far viaggiare in parallelo le due misure. Come terza decisione, il ministero della Salute d'intesa con la Farnesina ha pubblicato un'ordinanza con cui ...