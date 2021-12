L’Italia al fianco della Francia durante il semestre Ue I Dialoghi Luiss-Sciences Po

Leggi su formiche

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Promuovere il dibattito sulle politiche pubbliche europee e sulla loro condivisione sociale, come dichiarato nel documento “Programma di lavoro italo-francese” allegato al Trattato del Quirinale firmato dal presidente del Consiglio italiano Mario Draghi e dal presidente francese Emmanuel Macron lo scorso 26 novembre alla presenza del presidenteRepubblica italiana Sergio Mattarella. Questo spirito ha guidato l’evento odierno “Italia e: una alleanza rafforzata con il Trattato del Quirinale” all’interno deiitalo-francesi per l’Europa organizzati dalle universitàdi Roma ePo di Parigi, in collaborazione con The European House – Ambrosetti, con il patrocinio dell’ambasciata italiana a Parigi e dell’ambasciata francese a Roma. I RAPPORTI POLITICI SECONDO ROMA… “La ...