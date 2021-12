L’Istat: i lockdown? Un altro freno per la natalità. Da gennaio il maggior calo di sempre (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’Italia non riparte, come sostengono Draghi e il Centrosinistra proseguendo con le restrizioni e gli annunci di terrorismo mediatico su nuovi prossimi lockdown per gestire la pandemia da Covid anzi arretra sulla natalità. Lo certifica L’Istat che svela l’ennesimo disastro che si sta verificando a causa di questa politica stupidamente ottusa delle chiusure, dei lockdown, delle minacce di confinanento, di nuove restrizioni a casaccio. Il tasso di denatalità, che da anni caratterizza l’Italia, con i lockdown è peggiorato ancora di più, tanto che da gennaio si è arrivati al livello più basso mai raggiunto dal nostro Paese. Il lockdown è un freno per le nuove culle, assicura L’Istat. Che suggerisce al governo Draghi di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’Italia non riparte, come sostengono Draghi e il Centrosinistra proseguendo con le restrizioni e gli annunci di terrorismo mediatico su nuovi prossimiper gestire la pandemia da Covid anzi arretra sulla. Lo certificache svela l’ennesimo disastro che si sta verificando a causa di questa politica stupidamente ottusa delle chiusure, dei, delle minacce di confinanento, di nuove restrizioni a casaccio. Il tasso di de, che da anni caratterizza l’Italia, con iè peggiorato ancora di più, tanto che dasi è arrivati al livello più basso mai raggiunto dal nostro Paese. Ilè unper le nuove culle, assicura. Che suggerisce al governo Draghi di ...

