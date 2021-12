Lista Calenda, De Gregorio: pasticcio M5S su deposito piazza Bainsizza (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma – “La storia della riqualificazione del deposito Atac Delle Vittorie in piazza Bainsizza va avanti da anni. Ho avuto modo di seguire la vicenda come consigliera in I Municipio e la mancata aggiudicazione dell’asta non è che l’ultimo atto di una serie di passaggi totalmente sbagliati che hanno fatto perdere alla città di Roma una grande opportunità di utilizzo dei fondi del Pnrr.” “Colpa dell’amministrazione Raggi che si è arrovellata sull’affare Atac e, mettendo mano al concordato preventivo, ha avuto i paraocchi mancando totalmente di visione.” “Non ha minimamente pensato alla riqualificazione dei depositi in chiave di transizione elettrica e li ha lasciati gestire come tutto il resto. Costringendo il patrimonio aziendale in mano ai giudici ha inaugurato una serie di aste andate deserte e mandato la nuova amministrazione al ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma – “La storia della riqualificazione delAtac Delle Vittorie inva avanti da anni. Ho avuto modo di seguire la vicenda come consigliera in I Municipio e la mancata aggiudicazione dell’asta non è che l’ultimo atto di una serie di passaggi totalmente sbagliati che hanno fatto perdere alla città di Roma una grande opportunità di utilizzo dei fondi del Pnrr.” “Colpa dell’amministrazione Raggi che si è arrovellata sull’affare Atac e, mettendo mano al concordato preventivo, ha avuto i paraocchi mancando totalmente di visione.” “Non ha minimamente pensato alla riqualificazione dei depositi in chiave di transizione elettrica e li ha lasciati gestire come tutto il resto. Costringendo il patrimonio aziendale in mano ai giudici ha inaugurato una serie di aste andate deserte e mandato la nuova amministrazione al ...

