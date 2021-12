L’incredibile storia della donna morta pur di non confessare di aver mentito sul vaccino

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Andava dicendo a chiunque che si era vaccinata, anche se non era vero. Lo ha fatto fino alla morte, arrivata a causa del Covid nell’Ospedale di Garches, alle porte di Parigi, in Francia. Protagonistavicenda una57 anni, che era arrivata a mentire perfino ai medici, fino all’esito fatale. Aveva ottenuto un certificato di doppia vaccinazione in maniera fraudolenta da un medico, probabilmente no-vax, e quindi disponeva anche del Green Pass. “Se avessimo saputo che la paziente non era vaccinata – ha spiegato – avremmo cambiato subito le cure. Vista la sua età e la gravità delle sue condizioni avremmo potuto somministrarle gli anticorpi monoclonali”. La sua testardaggine le è costata la vita, oltre alla sua convinzione di potercela fare senza. La paziente non aveva problemi di salute – riporta eunews – e aveva pregato ...