Lilli Gruber ospite del podcast di Marco Mengoni: «Nel giornalismo non c'è posto per l'emotività» – Il video (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Anche i giornalisti sono esseri umani. È da questo presupposto che parte Marco Mengoni, in un dialogo con la giornalista e storica inviata speciale di guerra Lilli Gruber, nella prima puntata della seconda stagione de «Il Riff di Marco Mengoni», il podcast ideato e condotto dal cantautore vincitore della 63esima edizione del Festival di Sanremo, disponibile da domani, giovedì 16 dicembre. In questa prima puntata Mengoni ha deciso di sondare il rapporto personale tra emotività, coscienza umana, verità e responsabilità dell'informazione nella vita professionale di una delle più note e autorevoli giornaliste italiane e che consentono a una reporter di rimanere lucida senza lasciarsi trasportare dalle emozioni, raccontando al pubblico i ...

