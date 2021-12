Liguria, scoperta “Neve”: la più antica sepoltura di una neonata in Europa (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un importantissimo sito archeologico è emerso dagli scavi effettuati in una grotta della Liguria. Lì, infatti, gli archeologi hanno trovato i resti di Neve (così l’hanno soprannominata), seppellita più di 10mila anni fa. Circondata da un ricchissimo corredo funerario, la bambina aveva – secondo i primi studi – tra 40 e 50 giorni di vita al momento della morte. La scoperta aiuta a fare luce sui comportamenti funerari e sociali di quel periodo della Preistoria. I resti della piccola Neve fanno luce sulla società del Mesolitico Circondata da un corredo di ciondoli e perline ricchissimo per il tempo, la piccola Neve rappresenta la più antica sepoltura di una neonata mai documentata in Europa. Al fianco della neonata, ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un importantissimo sito archeologico è emerso dagli scavi effettuati in una grotta della. Lì, infatti, gli archeologi hanno trovato i resti di(così l’hanno soprannominata), seppellita più di 10mila anni fa. Circondata da un ricchissimo corredo funerario, la bambina aveva – secondo i primi studi – tra 40 e 50 giorni di vita al momento della morte. Laaiuta a fare luce sui comportamenti funerari e sociali di quel periodo della Preistoria. I resti della piccolafanno luce sulla società del Mesolitico Circondata da un corredo di ciondoli e perline ricchissimo per il tempo, la piccolarappresenta la piùdi unamai documentata in. Al fianco della, ...

