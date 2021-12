Liguria, Capitan Vaccino scende in campo per i bambini: “Così torneremo alla normalità” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Viaggio a Villa Bombrini, uno degli hub liguri che da giovedì 16 dicembre accoglieranno gli under 12: “L’atmosfera sarà quasi disneyana” Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Viaggio a Villa Bombrini, uno degli hub liguri che da giovedì 16 dicembre accoglieranno gli under 12: “L’atmosfera sarà quasi disneyana”

Advertising

Marco1999Busa : RT @liliaragnar: #Genova Campagna vaccinale,per invogliare i bimbi ,utilizzano un supereroe 'Capitan Vaccino', la mascotte scelta per la R… - pentagram54 : RT @liliaragnar: #Genova Campagna vaccinale,per invogliare i bimbi ,utilizzano un supereroe 'Capitan Vaccino', la mascotte scelta per la R… - anna30048679 : RT @liliaragnar: #Genova Campagna vaccinale,per invogliare i bimbi ,utilizzano un supereroe 'Capitan Vaccino', la mascotte scelta per la R… - fa60za : RT @liliaragnar: #Genova Campagna vaccinale,per invogliare i bimbi ,utilizzano un supereroe 'Capitan Vaccino', la mascotte scelta per la R… - liliaragnar : #Genova Campagna vaccinale,per invogliare i bimbi ,utilizzano un supereroe 'Capitan Vaccino', la mascotte scelta p… -