Libri – Domani la presentazione de ‘La Legge del cuore | storia di assassini | vigliacchi ed eroi’ | il nuovo lavoro di Claudia Conte

"Il libro nasce per non dimenticare Falcone, Borsellino e tutti gli eroi uccisi dalla mafia in occasione delle celebrazioni dei trent'anni dalle Stragi di Capaci e di Via D'Amelio – racconta la giovane autrice Claudia Conte – con la consapevolezza che la memoria storica dei buoni esempi è la linfa per orientare i giovani affinché si arricchiscano culturalmente e possano gestire meglio il nostro paese". La Legge del cuore: in occasione dell'anniversario dei trent'anni (1992-2022) delle stragi di Capaci e di via D'Amelio Verrà presentato in anteprima nazionale "La Legge del cuore, storia di assassini, vigliacchi ed eroi" il nuovo lavoro di Claudia Conte per Armando

