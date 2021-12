Libia | miliziani circondano palazzo del primo ministro a Tripoli

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Milizie armate hanno circondato ildellibico Abdelhamid Dbeibah, a. Il capo della brigata Al-Samoud, Salah Badi, ha dichiarato che le elezioni presidenziali non si terranno e che le milizie chiuderanno tutte le istituzioni statali. Lo riportano alcuni siti. L'articolo proviene da Italia Sera.

... alcune formazioni di'rivoluzionari' avrebbero occupato anche gli uffici del presidente ... che però è in viaggio fuori dalla. Appoggiati anche dalla milizia di Salah Badi, un deputato ...Fonti all'Adnkronos: "Tensioni ma nessun colpo di Stato" Tensioni stasera a Tripoli, dove alcune milizie hanno circondato i palazzi delle istituzioni. Lo confermano all'Adnkronos fonti di Tripoli, che ...Sono ovunque la Russia abbia interessi, dalla Siria all’Africa, e il loro ruolo è decisivo in Ucraina, dove Mosca non può esporsi. L’Ue prova a fermarli ...L'operazione sarebbe nata dopo la sostituzione del capo dell'esercito, che è vicino ai leader di due potenti milizie di Tripoli, ...