L' Hertha di Boateng surclassato | guarda gli highlights del 4 - 0 del Mainz

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Hertha Boateng

La Gazzetta dello Sport

Nella gara della 16ª giornata di Bundesliga, il Mainz vince per 4 - 0 contro l'Berlino. In gol Jae - Sung, Hack, Widmer e Boetius. Guarda gli highlights del match... Fiorentina; un passaggio anche al Barcellona e un'esperienza al Monza , Kevin - Princeè ... Il mio passaggio al Tottenham? Sarei dovuto rimanere all'altri due o tre anni, forse sarei ...Stevan Jovetic - Hertha Berlin - shot with right foot from the right side of the box missed. Assist - Suat Serdar following a fast break. Goal! 1. FSV Mainz 05 1, Hertha Berlin 0. Lee Jae-Sung - 1.BSC on away loss to Mainz at the OPEL Arena on Tuesday. Mainz were hoping to get something from this game after losing their last game 2-1 to Bayern Munich. Hertha were looking to extend their winning ...