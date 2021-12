L’ex stella dell’Atalanta confessa | “Un giorno vorrei giocare nel Napoli!”

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Oggi sono uscite le dichiarazioni di un ex giocatore della Dea che ha rivelato la sua voglia, seppur in tarda età dinel Napoli e nello stadio del suo idolo d’infanzia, Diego Armando Maradona. Siviglia Papu Napoli Atalanta In particolare nel corso di un’intervista alla Gazzetta Dello Sport Papu Gomez ha commentato anche l’attuale Europa League con tantissime squadre blasone immischiate nella lotta alla vittoria della coppa. Queste le sue parole nel corso dell’intervista: “Un possibile Siviglia-Atalanta? So che può succedere e, se capita, gioco: è il mio lavoro. Sarei contento perché abbraccerei tanti amici, che non ho salutato quando sono andato via. Gasperini? Certo, il saluto non si toglie mai… e poi io rispetto tutti”. “Futuro? Ho 33 anni,arrivare a 37-38. Sempre che io riesca ancora a divertirmi…”. “Se vince lo ...