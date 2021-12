Lewis Hamilton diventa Sir per meriti sportivi

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Da ieri (14 dicembre 2021) si rende necessario chiamarecon l'appellativo di Sir . Il quasi campione di Formula 1 inglese (si è visto sottrarre per un soffio il Mondiale 2021 di Formula ...

Ultime Notizie dalla rete : Lewis Hamilton

Da ieri (14 dicembre 2021) si rende necessario chiamarecon l'appellativo di Sir . Il quasi campione di Formula 1 inglese (si è visto sottrarre per un soffio il Mondiale 2021 di Formula 1 da Max Verstappen) è stato infatti nominato baronetto ...? Credo che...". Max Verstappen, impensabile confessione sul rivale: giù il cappelloLewis Hamilton è diventa ufficialmente Sir, il suo titolo di cavaliere gli è stato consegnato al Castello di Windsor.Max Verstappen afferma di essere sereno in vista del possibile ulteriore ricorso della Mercedes per quanto accaduto a Yas Marina lo scorso weekend.