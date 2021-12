Letta, in 70 anni al Quirinale mai un leader politico, non è un caso (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic (Adnkronos) - "Rivedendo i 12 profili dei presidenti della Repubblica viene fuori che non c'è mai stato nessun leader capo politico, figure più istituzionali piuttosto che capi politici. Se è avvenuto così per 70 anni di storia repubblicana non è un caso". Lo ha detto Enrico Letta alla presentazione on line del libro sul Quirinale di Alberto Orioli. "La figura disegnata dai costituenti richiede una personalità di spiccato senso delle istituzioni, gran parte dei presidenti erano stati presidenti di uno dei rami del Parlamento, Mattarella era stato giudice costituzionale, persone con incarichi istituzionali super partes -ha spiegato il segretario del Pd-. E' importantissimo da mettere a riferimento, perchè questo già disegna il profilo fondamentale della scelta della o del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic (Adnkronos) - "Rivedendo i 12 profili dei presidenti della Repubblica viene fuori che non c'è mai stato nessuncapo, figure più istituzionali piuttosto che capi politici. Se è avvenuto così per 70di storia repubblicana non è un". Lo ha detto Enricoalla presentazione on line del libro suldi Alberto Orioli. "La figura disegnata dai costituenti richiede una personalità di spiccato senso delle istituzioni, gran parte dei presidenti erano stati presidenti di uno dei rami del Parlamento, Mattarella era stato giudice costituzionale, persone con incarichi istituzionali super partes -ha spiegato il segretario del Pd-. E' importantissimo da mettere a riferimento, perchè questo già disegna il profilo fondamentale della scelta della o del ...

