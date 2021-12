Letta avverte Berlusconi | al Quirinale mai i leader politici serve un garante

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Continuano le manovre politiche in vista della corsa al Colle che sarà aperta ufficialmente il 4 gennaio, quando il presidente della Camera Fico invierà la lettera di convocazione del Parlamento in ...

Continuano le manovre politiche in vista della corsa al Colle che sarà aperta ufficialmente il 4 gennaio, quando il presidente della Camera Fico invierà la lettera di convocazione del Parlamento in ...... ammonisce il numero due di Fi Antonio Tajani, chesul rischio del voto anticipato: "Se ... Giuseppe Conte e Enricoprovano a disinnescare le ambizioni del centrodestra. I due leader ...Copyright di Goffredo Bettini. Anzi no: di Enrico Letta . Anzi no: di Massimo Cacciari. Anzi no: di Giuliano Pisapia. Anzi?stop, avverte Antonello Piroso su la Verità. Andiamo con ordine. Il Cdl, Cam ...Le Camere potrebbero essere convocate il 24 gennaio. La mossa dei giallorossi con il leader Pd che avverte il centrodestra: "No al modello Leone, ...