Leo Messi è sicuro | “L’obiettivo del Psg è vincere la Champions”

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) “del Paris Saint Germain èlaLeague. Questo èdi tutti al club. È una competizione speciale per tutte le squadre”. Lo ha detto Lionelche lancia già la sfida al Real Madrid, prossimo avversario negli ottavi del club parigino. A Dubai per l’Expo2020, il fuoriclasse argentino ha parlato anche di questi primi mesi di ambientamento nel suo nuovo club, dopo una vita al Barcellona. “È stato un cambiamento radicale perché abbiamo vissuto per molti anni sempre nella stessa città – il riferimento a Barcellona – ma siamo molto felici di trovarci ora in una città spettacolare come Parigi”. SportFace.