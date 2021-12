L' Empoli espugna Verona e vola agli ottavi di Coppa Italia

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)(ITALPRESS) – L'batte ilper 4-3 al Bentegodi e conquista il pass per glidi finale dicontro l'Inter. Dopo un primo tempo equilibrato e chiuso sull'1-1, la squadra di Andreazzoli dilaga nel giro di dieci minuti con i gol di Mancuso (doppietta) e Bajrami ma rischia nel finale con le reti di Ilic e Ragusa. L'esame del turn over promuove Andreazzoli. L'allenatore toscano conferma solo Bajrami ma dopo 6? è costretto subito al primo cambio: fuori Haas, a terra per un grave infortunio al ginocchio, dentro Stulac, un altro dei titolari dell'impresa del “Maradona” col Napoli. Dieci cambi per il, con il solo Lasagna tra i confermati rispetto al match contro l'Atalanta. L'inizio di match è divertente. Parte meglio il ...

EmpoliCalcio : ???????? ???????? 0-1 #NapoliEmpoli VINCIAMO NOI! VINCIAMO NOI!! VINCIAMO NOI!!! L'Empoli espugna il Maradona, un gol di…

Al 25' però è l'a trovare il gol. Corner dalla sinistra, Anguissa colpisce di testa, la palla sbatte sulla nuca di Cutrone e carambola in rete. Napoli sfortunato anche due minuti dopo: Petagna ...La più accredita antagonista della squadra di Inzaghi sembra essere l'Atalanta che dopo NapoliVerona e sale al terzo posto a - 4 dalla vetta. Proprio il Napoli crolla con l'e registra ...Il team di Andreazzoli vince 4-3 e si regala gli ottavi contro l'Inter.VERONA (ITALPRESS) - L'Empoli batte il Verona per 4-3 al Bentegodi e conquista il pass per gli ottavi di finale di Coppa ...VERONA (ITALPRESS) - L'Empoli batte il Verona per 4-3 al Bentegodi e conquista il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Inter. Dopo un pri ...