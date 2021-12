Lei è la donna che può far fuori Emmanuel Macron: indiscrezioni clamorose, il galletto ha le ore contate? (Di mercoledì 15 dicembre 2021) C'è una donna che fa tremare Emmanuel Macron e non è Marine Le Pen. Si chiama Valerie Pecresse, molto vicina politicamente all'attuale presidente della Francia: è di destra ma moderata ed europeista. Inoltre, secondo la Stampa, ha un'arma in più da poter giocare: quella di essere donna in un Paese che sembra essere profondamente cambiato rispetto al 2007, quando la socialista Segolene Royal non riuscì a superare Nicolas Sarkozy. Stavolta le cose potrebbero andare diversamente, anche perché i sondaggi stanno dando riscontri inaspettati. Pecresse si definisce “un terzo di Thatcher e due terzi di Merkel”, è una donna molto preparata e in forte asceta: nel giro di un mese il suo gradimento è salito al 36 per cento (+12 punti) ed è la seconda personalità politica più apprezzata dai francesi, alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) C'è unache fa tremaree non è Marine Le Pen. Si chiama Valerie Pecresse, molto vicina politicamente all'attuale presidente della Francia: è di destra ma moderata ed europeista. Inoltre, secondo la Stampa, ha un'arma in più da poter giocare: quella di esserein un Paese che sembra essere profondamente cambiato rispetto al 2007, quando la socialista Segolene Royal non riuscì a superare Nicolas Sarkozy. Stavolta le cose potrebbero andare diversamente, anche perché i sondaggi stanno dando riscontri inaspettati. Pecresse si definisce “un terzo di Thatcher e due terzi di Merkel”, è unamolto preparata e in forte asceta: nel giro di un mese il suo gradimento è salito al 36 per cento (+12 punti) ed è la seconda personalità politica più apprezzata dai francesi, alle ...

