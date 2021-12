Legge di Bilancio, Pittoni (Lega): “Nessuna forza politica ha ritirato gli emendamenti sulla scuola, non si scrivano stupidaggini” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Legge di Bilancio continua il suo percorso, a rilento, in Parlamento. Entro fine settimana dovrebbe arrivare il via libera dalla Commissione Bilancio del Senato per poi essere approvato da Palazzo Madama prima di Natale. Poi dal 27 esame alla Camera per l'approvazione definitiva entro il 30 dicembre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Ladicontinua il suo percorso, a rilento, in Parlamento. Entro fine settimana dovrebbe arrivare il via libera dalla Commissionedel Senato per poi essere approvato da Palazzo Madama prima di Natale. Poi dal 27 esame alla Camera per l'approvazione definitiva entro il 30 dicembre. L'articolo .

Advertising

elio_vito : Per i ritardi del governo (dei migliori...) nel presentare il maxi emendamento il Parlamento avrà, tra Senato e Cam… - carlosibilia : Fra gli emendamenti segnalati dal M5S alla legge di Bilancio, a firma @CatalfoNunzia , c'è anche quello per abbassa… - fattoquotidiano : Non solo il giudizio negativo sulla legge di Bilancio, per le zero concessioni sulle pensioni e sul taglio delle ta… - ProDocente : Legge di Bilancio, Pittoni (Lega): “Nessuna forza politica ha ritirato gli emendamenti sulla scuola, non si scrivan… - orizzontescuola : Legge di Bilancio, Pittoni (Lega): “Nessuna forza politica ha ritirato gli emendamenti sulla scuola, non si scrivan… -